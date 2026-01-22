Einschränkungen im Zugverkehr dauern an

Hattersheim (dpa/lhe) - Die Einschränkungen im Zugverkehr rund um Hattersheim am Main dauern auch am Donnerstag noch weiter an. Ziel sei es, bis zum Abend den eingleisigen Verkehr auf der Strecke zwischen Flörsheim (Main) und Frankfurt-Höchst wieder zu ermöglichen, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB) mit. Dafür werde ein Behelfsmast für die Oberleitung aufgestellt.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Seit Mittwoch können die Regionalzüge, wie auch zuvor bereits der Fernverkehr, über Rüsselsheim umgeleitet werden. Wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) auf seiner Homepage schreibt, werden die Züge der Linien RE4 und RE14 zwischen Mainz und Frankfurt ohne Halt umgeleitet, Züge der Linie RE2 fahren mit Halt in Rüsselsheim. Die RE9 entfällt laut RMV auch am Donnerstag weiterhin. Für die Fahrten der Linie S1 sind weiter Busse im Schienenersatzverkehr im Einsatz.