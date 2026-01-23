S-Bahnen fahren nach Lok-Entgleisung wieder

Hattersheim (dpa/lhe) - Auf der von einer entgleisten Lok in Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) vorübergehend blockierten Gleisstrecke fahren wieder S-Bahnen. Seit 3 Uhr morgens sind wieder halbstündlich S-Bahnen der Linie 1 von Wiesbaden nach Frankfurt über Hattersheim unterwegs, wie die Bahn mitteilte. Auch in der Gegenrichtung nach Wiesbaden verkehren die Züge im Halbstundentakt über die Strecke der S9. Die S1 wird entsprechend ab Frankfurt-Hauptbahnhof umgeleitet.

Normaler Verkehr ab dem Nachmittag geplant

Die Arbeiten lägen im Zeitplan, sagte eine Bahn-Sprecherin. Ab circa 16 Uhr sollen die Züge den bisherigen Plänen zufolge wieder regulär fahren. Einstweilen wird aber auch heute ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Frankfurt-Höchst und Mainz-Kastel angeboten.