Unfall in Hattersheim

S-Bahnen fahren nach Lok-Entgleisung wieder

Am Dienstag entgleiste eine Lok, beschädigte eine Oberleitung - und behinderte damit den Schienenverkehr im Rhein-Main-Gebiet. Nun rollen wieder Züge auf der Strecke. Vorerst aber mit Einschränkungen.

Eine Lok war entgleist und hatte Schäden an der Oberleitung ausgelöst. Foto: Mike Seeboth/dpa
Hattersheim (dpa/lhe) - Auf der von einer entgleisten Lok in Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) vorübergehend blockierten Gleisstrecke fahren wieder S-Bahnen. Seit 3 Uhr morgens sind wieder halbstündlich S-Bahnen der Linie 1 von Wiesbaden nach Frankfurt über Hattersheim unterwegs, wie die Bahn mitteilte. Auch in der Gegenrichtung nach Wiesbaden verkehren die Züge im Halbstundentakt über die Strecke der S9. Die S1 wird entsprechend ab Frankfurt-Hauptbahnhof umgeleitet. 

Normaler Verkehr ab dem Nachmittag geplant

Die Arbeiten lägen im Zeitplan, sagte eine Bahn-Sprecherin. Ab circa 16 Uhr sollen die Züge den bisherigen Plänen zufolge wieder regulär fahren. Einstweilen wird aber auch heute ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Frankfurt-Höchst und Mainz-Kastel angeboten. 

Die bei einem Rangiermanöver am Dienstag entgleiste Lok hatte die Oberleitung beschädigt. In der Folge kam es zu Zugverspätungen und Ausfällen. Seit Mittwoch können Regionalzüge, wie auch zuvor bereits der Fernverkehr, über Rüsselsheim umgeleitet werden.

