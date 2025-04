Baumgart zu Tor-Spektakel: «Geiles Fußballspiel, aber...»

Berlin (dpa) - Das Tor-Spektakel mit acht Treffern in der ersten Halbzeit war für die Trainer des 1. FC Union Berlin und des VfB Stuttgart eher besorgniserregend als ein Genuss. «War schon ein geiles Fußballspiel, aber wäre schön, wenn es nicht mehr so geil wäre in der zweiten Halbzeit und ein bisschen Ruhe einkehrt», zitierte Union-Trainer Steffen Baumgart nach dem spektakulären 4:4 (4:4) im Stadion An der Alten Försterei aus seiner Halbzeitansprache.