Rekord-Spektakel in Berlin: Acht Tore in erster Halbzeit

Berlin (dpa) - Mit einem Tor-Spektakel in der ersten Halbzeit haben der 1. FC Union Berlin und der VfB Stuttgart für einen Bundesliga-Rekord gesorgt. 4:4 stand es zur Pause der Partie im Stadion An der Alten Försterei. Nach Angaben des Daten-Dienstleisters Opta fielen damit so viele Tore wie nie zuvor in einer ersten Halbzeit eines Spiels der ersten Liga.