Bauschaum in Auspuffrohren

Bauschaum im Auspuff - Anklage nach Sabotage-Serie

Mit Bauschaum verstopfte Auspuffe, Habeck-Aufkleber und ein mutmaßlicher Auftrag aus Russland: Nach einer rätselhaften Attackenserie auf hunderte Autos erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage.

Vier junge Menschen sollen Auspuffrohre mit Bauschaum gefüllt haben. (Symbolfoto) Foto: Daniel Bockwoldt/dpa
Vier junge Menschen sollen Auspuffrohre mit Bauschaum gefüllt haben. (Symbolfoto)

Ulm/Neu-Ulm/Berlin/Schönefeld (dpa) - Nach einer Serie von Bauschaum-Attacken auf hunderte Autos in vier Bundesländern sind drei Männer und eine Frau angeklagt worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Ulm mit. Die Behörde wirft ihnen gemeinschaftliche Sachbeschädigung vor. Das Amtsgericht Ulm muss jetzt über die Zulassung der Anklage entscheiden. Die Verdächtigen sind zwischen 18 und 21 Jahre alt. Einer hat sich zur Tat geäußert.

Laut Anklagebehörde sollen die jungen Leute in Blaubeuren, in Langenau, in Ulm, in Neu-Ulm, in Schönefeld (Brandenburg) sowie in Berlin an zahlreichen Fahrzeugen gezielt einen Schaden von mehr als 13.000 Euro verursacht haben. Dabei hatten die Angeschuldigten demnach die Abgasrohre der Fahrzeuge mit Bauschaum befüllt und einen Aufkleber mit der Aufschrift «SEI GRÜNER!» mitsamt eines Bildes des damaligen grünen Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck am Fahrzeug angebracht. 

Wer sind die Drahtzieher der Sabotage?

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Die Anklagebehörde geht davon aus, dass die Vier von einem Auftraggeber gezielt angestiftet wurden, um durch diese Aktionen das Wahlverhalten der deutschen Bevölkerung vor der Bundestagswahl im Frühjahr 2025 zu beeinflussen. Ihnen sei für jedes beschädigte Fahrzeug 100 Euro in Aussicht gestellt worden. Die Ermittlungen gegen die Drahtzieher wurden mittlerweile eingestellt. Laut früheren Angaben der Staatsanwaltschaft hatte ein Tatverdächtiger angegeben, dass die Taten durch einen wohl serbischen Staatsangehörigen aus Russland, dessen Identität noch ungeklärt ist, in Auftrag gegeben worden seien.

Ein 19 Jahre alter Beschuldigter, der wegen einer anderen Tat in Untersuchungshaft sitzt, hat sich laut Anklagebehörde geäußert und auch seine Mitangeschuldigten belastet. Die drei restlichen Verdächtigen bestritten die Tatvorwürfe beziehungsweise machten von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Sie sind auf freiem Fuß. 

Bei den Männern handelt es sich nach Auskunft der Staatsanwaltschaft um einen bosnisch-herzegowinischen Staatsangehörigen aus dem Kreis Günzburg, einen Deutschen aus Ulm und einen Mann mit serbischer und kroatischer Staatsangehörigkeit, der jetzt in Neu-Ulm wohnt. Die 20 Jahre alte Frau besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit und wohnt im Alb-Donau-Kreis. Der Tatzeitraum war demnach zwischen dem 8. und 11. Dezember 2024. Gegen einen 29 Jahre alten Mann aus dem Alb-Donau-Kreis wurde das Verfahren eingestellt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bauschaum-Attacken: Verdacht auf versuchte Wahlbeeinflussung
Bauschaum im Auspuffrohr

Bauschaum-Attacken: Verdacht auf versuchte Wahlbeeinflussung

Nach Sachbeschädigung an Hunderten Fahrzeuge in mehreren Bundesländern gehen Ermittler beim Motiv von Wahlbeeinflussung aus. Sitzt der Auftraggeber in Russland?

23.11.2025

Bauschaum-Attacken: Verdacht auf versuchte Wahlbeeinflussung
Bauschaum im Auspuffrohr

Bauschaum-Attacken: Verdacht auf versuchte Wahlbeeinflussung

Nach Sachbeschädigung an über 200 Fahrzeugen in mehreren Bundesländern gehen Ermittler beim Motiv von Wahlbeeinflussung aus. Sitzt der Auftraggeber in Russland?

23.11.2025

Bauschaum-Sabotage: Zahl der Tatverdächtigen steigt
Sabotageverdacht

Bauschaum-Sabotage: Zahl der Tatverdächtigen steigt

Die Staatsanwaltschaft in Ulm hat die Federführung bei den Ermittlungen zu einer Serienattacke auf Autos mit Bauschaum übernommen. Die Zahl der Tatverdächtigen hat sich auf fünf erhöht.

21.03.2025

Staatsanwaltschaft Ulm für Bauschaum-Sabotage zuständig
Sabotageverdacht

Staatsanwaltschaft Ulm für Bauschaum-Sabotage zuständig

Die Staatsanwaltschaft in Ulm hat die Federführung bei den Ermittlungen zu einer Serienattacke auf Autos mit Bauschaum übernommen. Mehrere Bundesländer sind betroffen.

11.02.2025

Autos mit Bauschaum demoliert: Vier Verdächtige im Visier
Sabotageverdacht

Autos mit Bauschaum demoliert: Vier Verdächtige im Visier

Eine Serie von Attacken auf Autos mit Bauschaum beschäftigt die Staatsanwaltschaft in Ulm. Mittlerweile geht es im Land um vier Tatverdächtige. Doch auch woanders kam es zu ähnlichen Vorfällen.

05.02.2025