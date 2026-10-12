Stuttgart 21

Baustart für Pfaffensteigtunnel - Warum er wichtig ist

Nicht nur im Stuttgarter Talkessel wird der Bahnknoten neu geordnet - auch südlich der Stadt soll ein teurer neuer Tunnel entstehen. Wofür er benötigt wird - und was Kritiker daran auszusetzen haben.

Der rund elf Kilometer lange Pfaffensteigtunnel ist ein wichtiges Bauwerk des Gäubahn-Ausbaus. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der rund elf Kilometer lange Pfaffensteigtunnel ist ein wichtiges Bauwerk des Gäubahn-Ausbaus.

Stuttgart (dpa/lsw) - Vertreter von Politik und Deutscher Bahn haben den symbolischen Start für den Bau des Pfaffensteigtunnels gegeben. Der rund elf Kilometer lange Bahntunnel soll künftig die Gäubahn von Böblingen aus unter der Filderebene hindurch bis zum neuen Fernbahnhof am Flughafen Stuttgart führen. Von dort aus sollen die Züge dann über den Fildertunnel in den neuen Stuttgarter Tiefbahnhof geleitet werden. 

Als Gäubahn wird die Eisenbahnstrecke von Stuttgart über Böblingen, Horb und Singen weiter nach Zürich bezeichnet. Die Bahnverbindung wird bislang über die sogenannte Panoramabahn zum oberirdischen Kopfbahnhof geführt. Weil diese Strecke aber keine Anbindung an den neuen Tiefbahnhof bekommt, müssen die Züge künftig anders geleitet werden. 

Ziel: Kürzere Reisezeit zwischen Zürich und Stuttgart

Laut Bahn soll der Tunnel eine rund 15 Minuten kürzere Reisezeit zwischen Stuttgart und Zürich ermöglichen und auch die Anschlüsse entlang der Strecke verbessern. Von 2033 an sollen die Züge den neuen Tunnel nutzen können. Im Bundeshaushalt sind für das Projekt Kosten in Höhe von 1,69 Milliarden Euro eingeplant.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Kritiker monieren, dass die Bahn mit dem Tunnel die falschen Prioritäten setze. Nach Ansicht des Fahrgastverbands Pro Bahn ist der größte Engpass der Gäubahn-Strecke der eingleisige Abschnitt südlich von Horb. Dieser sorge regelmäßig für Verspätungen. Zudem bezweifeln einige Kritiker, dass der Bau des Tunnels wirklich wirtschaftlich ist.

Erste Arbeiten laufen bereits

«Wir wollen eine leistungsfähige Gäubahn, schnellere Verbindungen zwischen Stuttgart und Zürich und bessere Anschlüsse für die Reisenden in der gesamten Region», sagte Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU). Mit dem Tunnel schaffe man dafür die Voraussetzungen und mache die Gäubahn fit für den Deutschlandtakt. 

Dieser sieht vor, dass auf allen wichtigen Hauptverkehrsachsen jede halbe Stunde ein Zug fährt. Mit diesem Projekt rücke man die Region näher zusammen und verbessere die Anbindung an Flughafen und Fernverkehr, sagte die Chefin der Deutschen Bahn, Evelyn Palla.

Erste Arbeiten für den Bau des Tunnels laufen einem Bahnsprecher zufolge bereits. Die großen Tunnelbohrmaschinen, die dann die Hauptarbeit übernehmen, sollen den Angaben zufolge im Sommer kommenden Jahres in Betrieb genommen werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Weiter Warten auf Stuttgart 21: Bahn verschiebt Eröffnung
Start erst 2031

Weiter Warten auf Stuttgart 21: Bahn verschiebt Eröffnung

Die Menschen in Stuttgart sind es bereits gewohnt: Immer wieder wird die Fertigstellung des neuen Tiefbahnhofs verschoben. Woran es diesmal hakt - und was das für die Fahrgäste bedeutet.

24.06.2026

Behörde gibt grünes Licht für Bau von Pfaffensteigtunnel
Stuttgart 21

Behörde gibt grünes Licht für Bau von Pfaffensteigtunnel

Auch wenn Stuttgart 21 in Betrieb geht, sind die Bahn-Baustellen rund um Stuttgart noch lange nicht abgeschlossen. Nun gibt es die Genehmigung für ein weiteres Tunnelprojekt.

09.01.2026

Stuttgart-21-Start soll teilweise auf 2027 verschoben werden
Neuer Bahnhof

Stuttgart-21-Start soll teilweise auf 2027 verschoben werden

Immer wieder wurde der Start des Megaprojekts in der baden-württembergischen Landeshauptstadt verschoben. Nun sollen ab Dezember 2026 Züge im neuen Tiefbahnhof halten - allerdings nicht alle.

18.07.2025

Verbände scheitern mit Klagen gegen Gäubahn-Unterbrechung
Verkehr

Verbände scheitern mit Klagen gegen Gäubahn-Unterbrechung

Die Gäubahn soll für Jahre den Stuttgarter Hauptbahnhof nicht mehr anfahren und im Stadtteil Vaihingen enden. Dagegen haben zwei Umweltverbände geklagt - ohne Erfolg.

13.02.2025

Gäubahn-Verfahren: Gericht weist eine Klage ab
Verkehr

Gäubahn-Verfahren: Gericht weist eine Klage ab

Die Gäubahn soll für Jahre den Stuttgarter Hauptbahnhof nicht mehr anfahren und im Stadtteil Vaihingen enden. Dagegen haben zwei Umweltverbände geklagt. Einer scheiterte schon an der ersten Hürde.

12.02.2025