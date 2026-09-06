Fußball

Bayern-Rekord: 45 Bundesliga-Spiele ohne Niederlage

Die Fußballerinnen aus München bleiben in dieser Saison in der Bundesliga ohne Verlustpunkte. 45 Spiele sind die Bayern im Oberhaus bereits ungeschlagen.

Zeigt den Weg zum Bayern-Erfolg: Trainer José Barcala Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Zeigt den Weg zum Bayern-Erfolg: Trainer José Barcala

München (dpa/lby) - Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben einen neuen Bundesliga-Rekord aufgestellt. Beim 4:1 (2:0) gegen den SC Freiburg blieben die Meisterinnen zum 45. Mal hintereinander ungeschlagen. Zusammen mit dem VfL Wolfsburg sind die Bayern-Frauen nach dem 3. Spieltag der neuen Saison ohne Punktverlust. 

Momoko Tanikawa (18. Minute/90.+1) mit einem Doppelpack, Vanessa Gilles (42.) und Klara Bühl (72.) erzielten die Tore für die überlegenen Münchnerinnen. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer gelang Luca Birkholz (64.). 

Die vereinseigene Rekordmarke von 44 Bundesliga-Spielen in Folge ohne Niederlage hatten die Münchnerinnen vor sechs Tagen ebenfalls im Heimspiel auf dem Bayern-Campus beim Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05 eingestellt. Gegen die Rheinhessinnen hatten die beiden Nationalspielerinnen Lena Oberdorf und Giulia Gwinn ihr Comeback nach Verletzungen gefeiert. Im Spiel gegen Freiburg stand Gwinn in der Anfangsformation, Oberdorf wurde nach gut einer Stunde eingewechselt und leitete mit einem Pass das 3:1 durch Klara Bühl ein.

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Traumtor von der Mittellinie

Gegen die mit vier Punkten in den ersten beiden Bundesliga-Spielen ebenfalls gut gestarteten Freiburgerinnen gelang der Japanerin Tanikawa ein beinahe schon unglaublicher Führungstreffer. Knapp hinter der Mittellinie zog sie ab, da SC-Torhüterin Reimann zu weit vor dem Tor stand, und durfte ein sogenanntes Traumtor bejubeln. Nach einem Freistoß von Nationalspielerin Bühl traf die Kanadierin Gilles dann kurz vor der Pause zum 2:0. 

Nach dem Wechsel durften die Freiburgerinnen kurz hoffen, doch das Team von Trainer José Barcala sorgte wenig später durch das Bühl-Solo wieder für klare Verhältnisse.

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