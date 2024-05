Bayern-Fußballerinnen sind vorzeitig Meister

Die Niedersächsinnen hatten am Freitagabend ihre Pflichtaufgabe gegen den 1. FC Köln mit 5:1 erfüllt und mussten auf einen Patzer des Tabellenführers hoffen. Aber Georgia Stanway (18. Minute) und Linda Dallmann (27.) schossen die Bayern zum erneuten Titelgewinn. «Es ist der Lohn für ein ganzes Jahr harte Arbeit und auch Ausdruck dafür, dass diese Mannschaft reift und eine imposante Entwicklung durchläuft», sagte Clubchef Hainer. Der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen meinte sogar: «Ich bin überzeugt: Ihr könnt eine Ära prägen.»

Die Bayern-Spielerinnen sind in dieser Saison in der Liga noch ungeschlagen und gewannen im März in Wolfsburg gleich mit 4:0. Bis auf eine kleine Schwächephase vor der Winterpause hat der FC Bayern - mit seinen internationalen Assen wie Stanway, Pernille Harder, Magdalena Eriksson und Glodis Viggosdottir und deutschen Nationalspielerinnen wie Lea Schüller, Giulia Gwinn, Sydney Lohmann und Klara Bühl - eine beeindruckende Runde gespielt.