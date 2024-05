Leverkusen (dpa) - Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben wie im Vorjahr die deutsche Meisterschaft gewonnen. Das Team von Trainer Alexander Straus siegte am Samstag in der Bundesliga mit 2:1 (2:0) bei Bayer Leverkusen und kann an den beiden letzten Spieltagen nicht mehr von Verfolger VfL Wolfsburg eingeholt werden.