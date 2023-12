Bayerns Musiala gegen Frankfurt zurück - «Nicht 90 Minuten»

München (dpa) - Jamal Musiala ist nach seiner Muskelverletzung beim FC Bayern München zurück. «Wenn nichts passiert, ist Jamal im Kader. Mit Sicherheit spielt er nicht 90 Minuten. Wir werden entscheiden, ob er startet oder das Spiel für uns beendet», sagte Trainer Thomas Tuchel am Tag vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt. Nicht dabei sind die verletzten Matthijs de Ligt und Bouna Sarr. Alle anderen seien dabei, sagte Tuchel.

Mit einem Sieg würden die Münchner zumindest bis zum Sonntag die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga übernehmen. Dann kann die Mannschaft von Bayer Leverkusen mit einem Remis beim VfB Stuttgart wieder den ersten Tabellenrang übernehmen. «Zwei sehr starke Mannschaften, sehr klare Mannschaften in ihrer Handschrift. Sehr sauber, sehr klar in den Abläufen, sehr stabil, auf einem sehr hohen Niveau», sagte Tuchel, der sich das Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) auf jeden Fall anschauen möchte. «Beide Mannschaften stehen absolut verdient da, wo sie im Moment stehen. Es wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel.»