Tuchels Zögern bei Old-Trafford-Fan Musiala: «Kleines Limit»

«Als ich jünger war, habe ich mich immer gefreut, Spiele im Old Trafford zu sehen», sagte Musiala am Montagabend vor dem Training in dem berühmten Stadion. Der 20-Jährige hofft, dass er nach seiner Oberschenkelverletzung und einem Kurzeinsatz beim auch für ihn «ein bisschen schockierenden» 1:5 im Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt von Beginn an ran darf.