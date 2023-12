Coman fehlt dem FC Bayern gegen den VfB, Kane fraglich

München (dpa) - Neben den schon gewohnten Engpässen in der Defensive plagen den FC Bayern München vor dem Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart plötzlich personelle Sorgen in seiner fulminanten Offensive.

Im prickelnden Verfolgerduell zwischen dem Tabellenzweiten und dem überraschend starken Tabellendritten aus Stuttgart könnte in der ausverkauften Allianz Arena der zuletzt von Tuchel meist nur noch als Teilzeitkraft berücksichtigte Routinier Thomas Müller mal wieder richtig wichtig werden. «Natürlich ist er in der Verlosung, zu beginnen», sagte der Trainer.

Müller könnte Coman auf dem Flügel ersetzen, aber notfalls auch Kane in der Spitze. Die Nationalspieler Leroy Sané und Jamal Musiala sind gesetzt. Weitere Alternativen über Müller hinaus sind in der Offensive noch Eric Maxim Choupo-Moting und Youngster Mathys Tel.

Der 34-Jährige habe sich schon seit Längerem wieder einen Startelfeinsatz verdient, hatte Tuchel am Freitag gesagt. «Er trainiert hervorragend, da gibt es keine Neuigkeiten. Er verhält sich sensationell gut und hat jetzt gegen ManU wieder sehr gut gespielt, als er von der Bank reinkam.» Und Müller könne auch auf dem rechten Flügel spielen. «Da ist er auch groß geworden», erinnerte Tuchel an die Zeiten des jungen Thomas Müller. «Keine der vier Positionen vorne ist ein Problem für ihn», bemerkte der Bayern-Trainer.

Mit 44 Toren in 13 Partien - ein Schnitt von 3,4 - stellen die Münchner die beste Offensive der Liga. Der Ausfall von Coman, der sich in Manchester einen Muskelfaserriss in der Wade zuzog, tue weh, klagte Tuchel: «Kingsley hat das Spiel entschieden gegen ManU und hat sehr stark gespielt über die gesamte Vorrunde.» Sollte allerdings zusätzlich Kane erstmals in der Bundesliga ausfallen, wäre das eine umso größere Schwächung der Angriffswucht.