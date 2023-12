Bayern vor ManUnited-Spiel: «Weit weg von einer Krise»

München (dpa) - In einem Ferienflieger der Condor startete Harry Kane mit dem FC Bayern zu seinem ersten Heimat-Trip, der nach der heftigen Münchner Bauchlandung in Frankfurt alles andere als eine entspannte Vergnügungsreise ist.

Der FC Bayern steht zwar schon in der Champions League als Gruppensieger und Achtelfinal-Teilnehmer fest. Trotzdem wird die Aufgabe an diesem Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) gegen Manchester United nach der 1:5-Klatsche in der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt zu einem Charakter-Test und Wegweiser-Spiel im Jahresendspurt. «Wir brauchen eine Reaktion - unbedingt», mahnte Thomas Tuchel. Die Münchner Stars um Torjäger Kane sind im Old Trafford gefordert - aber auch der Trainer.