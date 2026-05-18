Basketball-Bundesliga

BBL: Bamberg vor Einzug ins Halbfinale - Bonn gleicht aus

Bamberg gewinnt in den BBL-Playoffs auch das zweite Heimspiel gegen Ulm und ist einen Sieg vom Halbfinal-Einzug entfernt. Bonn gelingt gegen Würzburg der Ausgleich in der Serie.

Anton Gavel hat mit Bamberg auch das zweite Heimspiel gegen seinen ehemaligen Club Ulm gewonnen. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Anton Gavel hat mit Bamberg auch das zweite Heimspiel gegen seinen ehemaligen Club Ulm gewonnen. (Archivbild)

Bamberg (dpa) - Die BMA365 Bamberg Baskets stehen kurz vor dem Einzug ins Playoff-Halbfinale der Basketball-Bundesliga. Der amtierende Pokalsieger gewann auch sein zweites Heimspiel gegen ratiopharm Ulm mit 90:87 (41:42) und führt in der «Best of five»-Serie mit 2:0. Das Team, das zuerst drei Partien gewinnt, zieht in die nächste Runde ein. Am Samstag müssen die Ulmer ihr Heimspiel gegen Bamberg gewinnen, um nicht auszuscheiden.

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte gingen die Ulmer mit einer 42:41-Führung in die Kabine, weil Mark Smith bis dahin 17 seiner insgesamt 29 Punkte erzielt hatte.

Die Bamberger beendeten das dritte Viertel mit einem 15:2-Lauf und erspielten sich eine 13-Punkte-Führung, die Gäste glichen durch einen 14:1-Lauf aus. Dann holten sich die Gastgeber durch einen 8:0-Lauf das Momentum zurück, in der letzten Sekunde vergab Ulms Thomas Klepeisz den Dreier zum Ausgleich. Bester Bamberger Werfer war Cobe Williams mit 18 Punkten. 

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Bonn gleicht Serie gegen Würzburg aus 

Die Telekom Baskets Bonn haben die Viertelfinalserie gegen die Fitness First Würzburg Baskets zum 1:1 nach Siegen ausgeglichen. Nach einer Heimniederlage am vergangenen Samstag setzten sich die Bonner diesmal mit 88:81 (41:43) zu Hause durch. Die Serie wechselt nun nach Würzburg, wo am Freitag und Sonntag die nächsten beiden Partien stattfinden.

Die Bonner behaupteten dank einer besseren Quote aus dem Zweier-Bereich bis Mitte des Schlussabschnitts eine knappe Führung, ehe sie sich durch einen 15:4-Lauf die erste zweistellige Führung des Spiels sicherten. Joel Aminu führte die Bonner mit 16 Zählern an, nachdem er schon in der ersten Partie der beste Punktesammler seiner Mannschaft gewesen war.

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