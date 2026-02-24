Große Fahndung

Bedrohung mit Axt und Messer? Polizei nimmt Mann fest

Mitten in der Pforzheimer Innenstadt eskaliert offensichtlich ein Streit und löst einen großen Polizeieinsatz aus. Es sollen Axt und Messer im Spiel gewesen sein.

Ein großes Aufgebot der Polizei suchte nach dem 29-jährigen Tatverdächtigen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Ein großes Aufgebot der Polizei suchte nach dem 29-jährigen Tatverdächtigen. (Symbolbild)

Pforzheim (dpa/lsw) - Die Polizei hat mit rund einem Dutzend Streifenwagen in der Pforzheimer Innenstadt nach einem Tatverdächtigen gesucht. Der 29-Jährige soll einen Mann mit einem Messer und einer Axt bedroht haben. «Wie konkret die ausgesprochenen Drohungen waren und ob es weitere Geschädigte gibt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen», teilte die Polizei mit.

Nach Angaben der Beamten geriet der Tatverdächtige mit einem anderen Mann zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf soll der 29-Jährige die beiden Waffen aus einem Rucksack gezogen und seinem Kontrahenten gezeigt haben.

«Die Polizei war mit rund einem Dutzend Streifenwagenbesatzungen im Innenstadtbereich im Einsatz», hieß es. Bereits wenige Minuten später wurde der 29-Jährige vorläufig festgenommen. Weder bei ihm noch im näheren Umfeld wurden Waffen gefunden. Der Mann befand sich zunächst in Gewahrsam. Ob ein Haftbefehl beantragt wird, soll im Laufe des Mittwochs entschieden werden.

