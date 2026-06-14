Grenzgebiet

Bedrohungslage: Flohmarkt und Bahnhof in Konstanz gesperrt

Wegen einer unklaren Bedrohungslage sind an der Grenze zur Schweiz Teile des 24-Stunden-Flohmarkts und der Bahnhof gesperrt. Eine Gefahr besteht laut Polizei nicht, doch vieles bleibt unklar.

Eine unklare Bedrohungslage führt am Morgen zur Sperrung von Teilen des 24-Stunden-Flohmarkts und des Bahnhofs in Konstanz. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Eine unklare Bedrohungslage führt am Morgen zur Sperrung von Teilen des 24-Stunden-Flohmarkts und des Bahnhofs in Konstanz. (Symbolbild)

Konstanz (dpa) - Wegen einer unklaren Bedrohungslage sind ein 24-Stunden-Flohmarkt und der Bahnhof in Konstanz teilweise gesperrt. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, sind die Bereiche an der Grenze zu Kreuzlingen in der Schweiz am frühen Morgen evakuiert worden und seither gesperrt. Weil die Sperrung ebenfalls den Bahnhof betreffe, werde nun ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung besteht laut Polizei nach derzeitiger Lagebeurteilung nicht. Dennoch werde die Bevölkerung gebeten, den Aufenthalt in dem Bereich des Festgeländes Klein Venedig und der Hafenstraße zu meiden und den Anweisungen der Polizei zu folgen. Der Betrieb des grenzüberschreitenden Flohmarktes in den übrigen Bereichen laufe regulär weiter. Details zur Bedrohungslage gab die Polizei zunächst nicht heraus.

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