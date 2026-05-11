Behörde: Optimale Wasserqualität bei fast allen Badeseen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zum Saisonstart bei Hessens Badeseen meldet die zuständige Behörde eine ausgezeichnete Wasserqualität in fast allen Fällen. «Von den 61 hessischen EU-Badegewässern wiesen 58 eine "ausgezeichnete" hygienische Qualität auf, drei weitere wurden mit "gut" bewertet», teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden mit Blick auf Wasseranalysen mit. «Kein einziger Badesee in Hessen wurde als "ausreichend" oder "mangelhaft" eingestuft», hieß es weiter.

Dennoch könne es beim Badespaß im Freien zu Einschränkungen kommen - etwa bei einem Massenvorkommen von Cyanobakterien (Blaualgen). «Solche Ereignisse wirken sich jedoch nicht auf die hygienische Einstufung aus», erklärte das HLNUG. Blaualgen können Giftstoffe abgeben, die bei Mensch und Tier gesundheitliche Probleme verursachen können.

Faustregel für Blaualgen

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Hinsichtlich Blaualgen kann nach Angaben des HLNUG folgende Faustregel befolgt werden: «Wenn man bis zu den Knien im Wasser steht und seine Füße nicht sehen kann, sollte man auf das Baden verzichten. Auch grünlich-blaue Schlieren auf dem Wasser oder ein unangenehmer Geruch können Warnzeichen sein, die es zu beachten gilt.»