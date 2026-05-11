Freizeit

Behörde: Optimale Wasserqualität bei fast allen Badeseen

Lust auf einen Sprung ins erfrischende Nass? Hessens Badegewässer bekommen mit ihrer Wasserqualität gute Noten. Worauf Badefans trotzdem achten sollten.

Lieber schwimmen oder lieber Schlauchboot? Hessens Badeseen dürften bei Sonnenschein wieder viele Besucher anlocken. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Lieber schwimmen oder lieber Schlauchboot? Hessens Badeseen dürften bei Sonnenschein wieder viele Besucher anlocken. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zum Saisonstart bei Hessens Badeseen meldet die zuständige Behörde eine ausgezeichnete Wasserqualität in fast allen Fällen. «Von den 61 hessischen EU-Badegewässern wiesen 58 eine "ausgezeichnete" hygienische Qualität auf, drei weitere wurden mit "gut" bewertet», teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden mit Blick auf Wasseranalysen mit. «Kein einziger Badesee in Hessen wurde als "ausreichend" oder "mangelhaft" eingestuft», hieß es weiter.

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Dennoch könne es beim Badespaß im Freien zu Einschränkungen kommen - etwa bei einem Massenvorkommen von Cyanobakterien (Blaualgen). «Solche Ereignisse wirken sich jedoch nicht auf die hygienische Einstufung aus», erklärte das HLNUG. Blaualgen können Giftstoffe abgeben, die bei Mensch und Tier gesundheitliche Probleme verursachen können.

Faustregel für Blaualgen

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Hinsichtlich Blaualgen kann nach Angaben des HLNUG folgende Faustregel befolgt werden: «Wenn man bis zu den Knien im Wasser steht und seine Füße nicht sehen kann, sollte man auf das Baden verzichten. Auch grünlich-blaue Schlieren auf dem Wasser oder ein unangenehmer Geruch können Warnzeichen sein, die es zu beachten gilt.»

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Hessens Badeseen würden aber auch von den Gesundheitsämtern beobachtet, hieß es. Zahlreiche Informationen zu den einzelnen Gewässern könnten Badefreunde zudem auf der Internetseite badeseen.hlnug.de finden.

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