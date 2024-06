Behörde: Schwangere sollten auf Rohmilch verzichten

Darmstadt (dpa/lhe) - Das Regierungspräsidium Darmstadt warnt Schwangere vor dem Konsum von Rohmilch und Rohmilchprodukten. In den sozialen Netzwerken tauchten vermehrt Empfehlen auf, Rohmilch zu trinken - dies bringe aber gerade für Schwangere Risiken mit sich, teilte die «Task-Force Lebensmittelsicherheit» der Behörde am Mittwoch mit. «Aus gesundheitlicher Sicht sind die Folgen einer möglichen Infektion über Rohmilch deutlich gravierender als mögliche positive Effekte», hieß es in der Mitteilung. In Rohmilch können sich demnach Krankheitserreger befinden, die besonders für Schwangere gefährlich sind.