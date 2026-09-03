Gefahr in den Bergen

Behörden warnen vor Felsabsturz am Säntis in der Schweiz

Ein Pilot entdeckt eine instabile Stelle am Säntis. Warum Wanderwege offen bleiben und welche Gebiete nun gesperrt sind.

Wanderwege sind nicht gefährdet. (Archivbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Wanderwege sind nicht gefährdet. (Archivbild)

Schwägalp (dpa) - Am Berg Säntis in der Schweiz droht ein Felsabsturz. Bis zu 15.000 Kubikmeter Fels könnten sich aus einer Steilwand lösen, berichten die Behörden im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Sie haben Gebiete gesperrt, aber Wanderwege sind nicht betroffen. 

Ein Pilot habe bei einem Überflug die instabile Stelle entdeckt. Weitere Abklärungen durch Geologen hätten die Gefahr bestätigt. Das Gebiet liegt knapp einen Kilometer vom Hotel auf der Schwägalp entfernt. Dort liege eine Kiesgrube, wo der Betrieb sofort eingestellt worden sei. 

Eine Straße unterhalb der Felswand wurde für Fußgänger gesperrt. Auto- und Radfahrer dürfen sie weiter benutzen, weil sie sich weniger lange in der Gefahrenzone aufhalten, hieß es weiter. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der gut 2.500 Meter hohe Säntis liegt in der Ostschweiz zwischen den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden und St. Gallen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Säntis-Schwebebahn stellt Betrieb ein – neue Bahn im Bau
Tourismus

Säntis-Schwebebahn stellt Betrieb ein – neue Bahn im Bau

Mehr Windstabilität, neue Technik und ein Mast weniger: Was sich bei der 30-Millionen-Franken-Bahn am Säntis ändert – und warum Wanderer jetzt gefragt sind.

30.04.2026

Neubau Säntis-Schwebebahn: Gipfel vorerst nur zu Fuß
Tourismus

Neubau Säntis-Schwebebahn: Gipfel vorerst nur zu Fuß

Ab Mai bleibt die Seilbahn still – wer auf den Säntis will, muss schwitzen. Warum sich der Aufstieg trotzdem lohnt.

28.04.2026

Alpinunfall

Deutscher Wanderer stürzt am Schweizer Säntis zu Tode

Auf dem Berg wird zum Schweizer Nationalfeiertag eine riesige Fahne entrollt. Als Arbeiter sie einholen wollen, kommt es in der Nähe zu einem Unfall. Doch sie können nichts mehr für den Wanderer tun.

04.08.2024

Tirol

Nach Bergsturz: Eine Million Kubikmeter Fels abgebrochen

Tirols Landesgeologe sagt, der Bergsturz sei im Zuge der Klimaerwärmung durch den schmelzenden Permafrost ausgelöst worden. Kann so ein Bergsturz auch anderswo passieren?

16.06.2023

Notfälle

Philippinen: Tausende aus Gefahrenzone um Vulkan evakuiert

22 Dörfer rund um den Mayon sind vorsorglich bereits evakuiert worden. Ein erneuter großer Ausbruch des Vulkans scheint bevorzustehen.

11.06.2023