Transfer

Behrens verlässt Hoffenheim und wechselt nach Augsburg

Linksverteidiger Hennes Behrens verlässt Hoffenheim und unterschreibt einen Vertrag beim FC Augsburg. Aus Sicht der TSG bringt Behrens nicht das richtige Profil mit.

Hennes Behrens verlässt die TSG 1899 Hoffenheim und wechselt zum FC Augsburg. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Hennes Behrens verlässt die TSG 1899 Hoffenheim und wechselt zum FC Augsburg. (Archivbild)

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim und Hennes Behrens gehen ab sofort getrennte Wege. Wie die Kraichgauer mitteilten, wechselt der 21 Jahre alte Linksverteidiger zum Kontrahenten FC Augsburg. Die Ablösesumme soll Medienberichten zufolge bei 3,5 Millionen Euro liegen.

In der vergangenen Rückrunde spielte Behrens auf Leihbasis für den 1. FC Heidenheim. «Er hat auch in seiner Leihstation seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Da wir auf der Position des Linksverteidigers in einer Viererkette allerdings ein anderes Profil benötigen, war ein lukrativer Transfer stets eine Option, die nun realisiert wird», sagte Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker.

Beim FCA erhält Behrens einen Vertrag bis Sommer 2031. «Der FC Augsburg bietet mir perfekte Bedingungen, um mich weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen», sagte der gebürtige Frankfurter, der bislang auf 17 Bundesliga-Einsätze kommt. Einmal lief er im Oberhaus für Hoffenheim auf. 16 Partien absolvierte er für Heidenheim.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schweizerin Fölmli wechselt von Freiburg nach Hoffenheim
Transfer

Schweizerin Fölmli wechselt von Freiburg nach Hoffenheim

Svenja Fölmli verlässt den SC Freiburg und schließt sich der TSG 1899 Hoffenheim an. In ihrer Karriere musste die Schweizer Nationalspielerin schon mehrere Rückschläge einstecken.

08.05.2026

«Lücke geschlossen»: Heidenheim holt Talent von Hoffenheim
Fußball-Bundesliga

«Lücke geschlossen»: Heidenheim holt Talent von Hoffenheim

Im Bundesliga-Abstiegskampf legt der 1. FC Heidenheim personell nach. Ein Linksverteidiger kommt aus Hoffenheim. Ein anderer Abwehrspieler verlässt den FCH vorerst. Weitere Veränderungen sind möglich.

02.01.2026

Hoffenheims Talent Behrens rückt in Profikader
Fußball-Bundesliga

Hoffenheims Talent Behrens rückt in Profikader

Die TSG Hoffenheim stattet wieder einmal ein Talent aus der eigenen Akademie mit einem Profivertrag aus. Hennes Behrens hatte in der U19 und U23 geglänzt.

22.05.2025

Hoffenheim: Ex-Nationalspieler verlässt die TSG in Richtung Augsburg
Fußball

Hoffenheim: Ex-Nationalspieler verlässt die TSG in Richtung Augsburg

Neben dem Wechsel des Stürmers gibt die TSG auch den Leihabbruch eines Nachwuchsspielers bekannt. Er wird sich Greuther Fürth in der 2. Bundesliga anschließen.

28.01.2025

Berisha-Rückkehr von Hoffenheim nach Augsburg perfekt
Transfer in der Bundesliga

Berisha-Rückkehr von Hoffenheim nach Augsburg perfekt

Bei der TSG Hoffenheim hat Mergim Berisha nie richtig Fuß gefasst. Jetzt will der Angreifer in Augsburg an erfolgreiche Zeiten anknüpfen.

28.01.2025