Behrens verlässt Hoffenheim und wechselt nach Augsburg
Linksverteidiger Hennes Behrens verlässt Hoffenheim und unterschreibt einen Vertrag beim FC Augsburg. Aus Sicht der TSG bringt Behrens nicht das richtige Profil mit.
Zuzenhausen (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim und Hennes Behrens gehen ab sofort getrennte Wege. Wie die Kraichgauer mitteilten, wechselt der 21 Jahre alte Linksverteidiger zum Kontrahenten FC Augsburg. Die Ablösesumme soll Medienberichten zufolge bei 3,5 Millionen Euro liegen.
In der vergangenen Rückrunde spielte Behrens auf Leihbasis für den 1. FC Heidenheim. «Er hat auch in seiner Leihstation seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Da wir auf der Position des Linksverteidigers in einer Viererkette allerdings ein anderes Profil benötigen, war ein lukrativer Transfer stets eine Option, die nun realisiert wird», sagte Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker.
Beim FCA erhält Behrens einen Vertrag bis Sommer 2031. «Der FC Augsburg bietet mir perfekte Bedingungen, um mich weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen», sagte der gebürtige Frankfurter, der bislang auf 17 Bundesliga-Einsätze kommt. Einmal lief er im Oberhaus für Hoffenheim auf. 16 Partien absolvierte er für Heidenheim.