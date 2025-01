Bei Ampel von Auto erfasst: Junger Mann schwer verletzt

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein Fußgänger ist in Darmstadt von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 17-Jährige überquerte am Dienstagabend eine Ampel an einer Kreuzung, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde der junge Mann von einem 41 Jahre alten Autofahrer aus noch unklaren Grünen erfasst. Der 17-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Durch die Arbeiten an der Unfallstelle musste der Martin-Luther-King-Ring für etwa eine Stunde gesperrt werden.