Unfall

Bei Rot über die Ampel – Unfall mit sieben Verletzten

Drei Autos, sieben Verletzte: Warum ein mutmaßlicher Rotlichtverstoß bei Leonberg für Chaos sorgte.

Sieben Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Sieben Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. (Symbolbild)

Leonberg (dpa/lsw) - Mutmaßlich zu schnell und über eine rote Ampel soll ein Autofahrer bei Leonberg (Landkreis Böblingen) gefahren sein und dadurch einen Unfall verursacht haben. Bei dem Unfall sind sieben Menschen leicht verletzt worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Nachdem der mutmaßliche Verursacher über Rot gefahren sein soll, stieß er in der Einmündung mit einem anderen Auto zusammen. In der Folge wurde noch ein weiteres Auto in den Unfall verwickelt.

