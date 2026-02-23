Bei Rot über die Ampel – Unfall mit sieben Verletzten

Leonberg (dpa/lsw) - Mutmaßlich zu schnell und über eine rote Ampel soll ein Autofahrer bei Leonberg (Landkreis Böblingen) gefahren sein und dadurch einen Unfall verursacht haben. Bei dem Unfall sind sieben Menschen leicht verletzt worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Nachdem der mutmaßliche Verursacher über Rot gefahren sein soll, stieß er in der Einmündung mit einem anderen Auto zusammen. In der Folge wurde noch ein weiteres Auto in den Unfall verwickelt.