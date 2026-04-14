Unfall

Beifahrer wird aus Führerhaus geschleudert und stirbt auf A4

Ein Lastwagen aus Belarus ist in Nordhessen unterwegs. Der Fahrer übersieht ein Stauende. Das hat tödliche Folgen.

Bei dem Unfall kam der Beifahrer ums Leben. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Bei dem Unfall kam der Beifahrer ums Leben. (Symbolbild)

Herleshausen (dpa/lhe) - Auf der A4 in Nordhessen ist ein 39 Jahre alter Mann aus Belarus ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Nachmittag zwischen den Anschlussstellen Herleshausen und Wommen (Werra-Meißner-Kreis). «Vorausgegangen war ein weiterer Verkehrsunfall, aufgrund dessen sich ein Stau bildete», berichteten die Beamten. 

Ein belarussischer Lastwagenfahrer übersah den Angaben zufolge das Stauende und prallte mit hoher Geschwindigkeit in einen stehenden Lkw. Durch den starken Aufprall wurde ein ebenfalls 39 Jahre alter belarussischer Mitfahrer aus dem Fahrerhaus geschleudert und starb an der Unfallstelle. Der Fahrer wurde verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. 

Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro. Während der Bergungsarbeiten wurde die Fahrbahn der A4 gesperrt, der Verkehr wurde über einen Parkplatz umgeleitet.

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