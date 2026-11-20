Beim Abbiegen übersehen - Frau lebensgefährlich verletzt
Eine Seniorin möchte mit ihrem Auto nach links abbiegen. Sie hält am Stoppschild, fährt los. Zwei Fußgänger, die gerade die Straße überqueren, übersieht sie.
Heidelberg (dpa/lsw) - Eine 84 Jahre alte Fußgängerin ist in Heidelberg von einem Auto erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Ein 83 Jahre alter Fußgänger wurde zudem leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Eine Seniorin wollte laut Polizei nach bisherigen Erkenntnissen am Donnerstag mit ihrem Auto nach links in eine Straße abbiegen. Sie habe zuvor am Stoppschild gehalten und beim Abbiegen die beiden Fußgänger übersehen, die die Straße überqueren wollten.
Der Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten den Angaben zufolge in eine Klinik. Die Autofahrerin habe einen Schock erlitten und sei ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein Sachverständiger wurde laut Polizei für die Rekonstruktion des Unfalls hinzugezogen.