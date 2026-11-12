Fahrer bleibt unverletzt

Beladener Anhänger überschlägt sich auf der A4

Der Anhänger überschlägt sich, doch der geladene Pkw bleibt an seinem Platz – und die Verbindung zum Kleintransporter hält. Was auf der A4 in der Nacht geschah.

Laut Polizei war der Fahrer bei regennasser Fahrbahn vermutlich zu schnell unterwegs. Foto: --/Polizeipräsidium Osthessen/dpa
Laut Polizei war der Fahrer bei regennasser Fahrbahn vermutlich zu schnell unterwegs.

Hersfeld-Rotenburg (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall auf der A4 hat sich ein mit einem Auto beladener Anhänger überschlagen. Der Unfall ereignete sich gegen 2.55 Uhr zwischen den Anschlussstellen Friedewald und Wildeck-Hönebach, wie die Polizei mitteilte. Der 41-jährige Fahrer aus Chemnitz war demnach vermutlich bei regennasser Fahrbahn mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren. Dadurch geriet der mit dem Auto beladene Anhänger laut Polizei in eine Pendelbewegung und überschlug sich. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 60.000 Euro, der Fahrer des Gespanns blieb unverletzt.

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