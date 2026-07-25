Verspätungen und Ausfälle

Benzindampf tritt aus Waggon aus - Zugverkehr unterbrochen

An einem Stellwerk in Mittelhessen kommt es zu einem Feuerwehreinsatz. Kurzzeitig fallen Züge aus oder werden umgeleitet. Kommt es weiterhin zu Verspätungen für Zugreisende?

Nach rund anderthalb Stunden war der Feuerwehreinsatz beendet. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Nach rund anderthalb Stunden war der Feuerwehreinsatz beendet. (Symbolbild)

Gießen (dpa/lhe) - Aus einem Güterwaggon austretender Benzindampf hat zu einem Feuerwehreinsatz geführt und den Zugverkehr auf der Strecke zwischen Kassel und Frankfurt kurzzeitig beeinträchtigt. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte, wurde der Bahnhof Gießen-Bergwald aufgrund des Einsatzes kurzzeitig gesperrt. 

Die Feuerwehr Gießen bestätigte den etwa zwei Stunden dauernden Einsatz wegen Gefahrgut-Alarms. Die Sperrung des Bahnhofs führte laut DB zu Zugausfällen und Verspätungen im Regional- und Fernverkehr. Seit 13.10 Uhr sei die Strecke wieder freigegeben und der Zugverkehr laufe an, so die Bahnsprecherin. Für Fahrgäste bedeutet das weiterhin Geduld: Es könne auf der Strecke weiter zu Verspätungen kommen, hieß es.

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