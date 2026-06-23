Verkehr

Feuerwehreinsatz und Stellwerk-Problem stören Zugverkehr

Auf wichtigen Zugstrecken bei Frankfurt geht im Feierabendverkehr wenig. Die Fahrgäste müssen Verspätungen und Ausfälle in Kauf nehmen.

Ein Feuerwehreinsatz und ein defektes Stellwerk beeinträchtigen den Zugverkehr. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Ein Feuerwehreinsatz und ein defektes Stellwerk beeinträchtigen den Zugverkehr. (Symbolbild)

Frankfurt/Gießen/Nidderau (dpa/lhe) - Ein Feuerwehreinsatz sowie ein defektes Stellwerk haben zum Feierabend viele Pendler in und um Frankfurt auf eine Geduldsprobe gestellt. Betroffen waren nach Angaben der Deutschen Bahn die Strecken zwischen Frankfurt und Gießen sowie zwischen Bad Vilbel im Wetteraukreis und Nidderau (Main-Kinzig-Kreis). 

Konkret ging es um die S-Bahn-Linie S6 sowie um die Regionalzüge RE30, RB34 und RB48. Während die S6 im 30-Minuten-Takt zwischen Darmstadt Hauptbahnhof und Frankfurt-Rödelheim verkehre, falle sie zwischen Frankfurt West und Friedberg aus, hieß es. Auf den genannten Regionalzugstrecken komme es zu großen Verspätungen sowie zu Teil- und Zugausfällen. Die Bahn richtete einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Frankfurt und Friedberg sowie zwischen Bad Vilbel und Nidderau ein.

Von den Problemen mit dem defekten Stellwerk zwischen Frankfurt und Gießen war den Angaben zufolge der Fernverkehr der Deutschen Bahn betroffen. Es komme zu Umleitungen und Haltausfällen, erklärte das Unternehmen.

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