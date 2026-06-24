Verkehr

Zugverkehr zwischen Frankfurt und Gießen weiter gestört

Ein defektes Stellwerk sorgt für große Probleme bei der Bahn Richtung Mittelhessen. Wie Fahrgäste dennoch weiter kommen.

Ein Feuerwehreinsatz und ein defektes Stellwerk beeinträchtigen den Zugverkehr. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Ein Feuerwehreinsatz und ein defektes Stellwerk beeinträchtigen den Zugverkehr. (Symbolbild)

Frankfurt/Gießen (dpa/lhe) - Ein defektes Stellwerk sorgt voraussichtlich mindestens bis diesen Donnerstag für Probleme im Bahnverkehr zwischen Frankfurt und Gießen. Zahlreiche Regionalbahnen sowie die S6 und der Fernverkehr sind betroffen, wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und die Deutsche Bahn (DB) mitteilen. Regionale Fahrgäste können in Busse umsteigen. 

Die Dauer der Reparatur sei noch nicht bekannt, erklärte die DB auf Anfrage. Der RMV erklärte, die Störung werde voraussichtlich bis Donnerstag oder Freitag andauern. Betroffen sind laut RMV neben der S6, die RE 30, 98 und 99 sowie die RB 16, 34, 37, 40, 41, 47, 48 und 49. Sie entfallen ganz oder fahren nicht die volle Strecke.

Die Ersatzbusse fahren laut RMV unter anderem zwischen Butzbach und Bad Vilbel, Richtung Frankfurt könne man ab Bad Vilbel die S6 nutzen. Zwischen Bad Vilbel und Friedberg fahren ebenfalls Busse, um die S6 zu ersetzen. 

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Busse fahren zu Abfahrtszeiten der Züge

Auch anstelle der RB16 und RB30 fahren den Angaben zufolge Busse: für die RB16 zwischen Friedberg und Friedrichsdorf, für die RB30 zwischen Frankfurt Hauptbahnhof, Friedberg und Gießen ohne weiteren Zwischenhalt. Die Fahrzeiten richten sich nach den Zeiten der ausfallenden Züge. 

Zum Fernverkehr erklärte die Bahn, die ICE-Züge zwischen Hannover und Karlsruhe fallen aus, die planmäßig über Marburg, Gießen, Frankfurt, Darmstadt, Weinheim und Heidelberg fahren. «Unser Personal vor Ort arbeitet mit Hochdruck an der Störungsbeseitigung», erklärte ein Bahn-Sprecher.

Am Dienstag hatte an der Strecke der Main-Weser-Bahn die Böschung gebrannt. Grund war nach Angaben der Stadt Karben (Wetteraukreis) ein sogenannter Heißläufer - die Bremsen an einem Zug waren überhitzt.

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