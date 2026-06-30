Bahnstrecke nach Frankfurt: Wie lange Züge noch ausfallen
Nach Zugausfällen auf einer vielbefahrenen Bahnstrecke werden Fortschritte bei der Reparatur an einem Stellwerk vermeldet. Wann die Arbeiten enden sollen und welche Züge bereits wieder fahren.
Frankfurt am Main/Gießen/Bad Vilbel (dpa/lhe) - Zumindest teilweises Aufatmen bei Bahnfahrern in Richtung Frankfurt: Nach Zugausfällen infolge eines defekten Stellwerks auf der Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Gießen fahren wieder drei Regionalbahnlinien. Das meldet der Rhein-Main-Verkehrsverbund.
Wer ab Friedberg in Richtung Frankfurt Hauptbahnhof unterwegs ist, kann somit wieder die Züge der Linie RB48 nutzen. Wer von Friedberg weiter in nordöstliche Richtung muss, für den fahren nach Angaben des RMV inzwischen wieder die Linien RB16 und RB47.
Einsatz von Ersatzbussen - wo Fahrgäste mehr Zeit einplanen sollten
Die Deutsche Bahn rät Fahrgästen weiterhin dazu, sich kurz vor ihrer Fahrt aktuell auf der Internetseite bahn.de sowie in der App DB Navigator zu informieren - Ersatzbusse verkehren zum Teil ohne feste Fahrzeiten:
- Zwischen Butzbach und Bad Vilbel gibt es Busnotverkehr. Für die Weiterfahrt von und nach Frankfurt könne ab Bad Vilbel die S6 genutzt werden.
- Zwischen Groß Karben und Friedberg verkehren die Busse ohne feste Fahrzeiten, halten aber an allen Stationen.
- Bei anderen Regionalbahnen gibt es einen Busnotverkehr, die Busse fahren allerdings ohne feste Fahrzeiten.
Bestehen noch Auswirkungen auf den Fernverkehr?
Die Züge des Fernverkehrs, die ICE-Linie 26, von Karlsruhe nach Hannover entfallen der Bahn zufolge weiterhin. Fahrgäste im betroffenen Bereich müssen laut Deutscher Bahn aktuell auf die Regionalzüge und den Nahverkehr ausweichen. Lediglich zwischen Hannover und Kassel-Wilhelmshöhe sollten Fahrgäste die verbliebenen ICE-Züge nutzen.
Defektes Stellwerk: Ende der Reparatur wohl am Donnerstag
Hintergrund der Einschränkungen im Bahnverkehr ist ein defektes Stellwerk in Bad Vilbel, das seit dem 23. Juni repariert wird. Geduld brauchen Pendler also weiterhin: Der reguläre Zugbetrieb werde voraussichtlich am Donnerstag wieder aufgenommen, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Anfrage mit.