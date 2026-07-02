Sperrung Bahnstrecke

Stellwerkschaden behoben – Züge rollen ab Freitag wieder

Lange Zeit war Geduld gefragt, jetzt gibt es grünes Licht: Die Bahnstrecke zwischen Gießen und Frankfurt ist wieder frei. Wann die ersten Züge wieder starten.

Pendler brauchten in den letzten Wochen viel Geduld. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Pendler brauchten in den letzten Wochen viel Geduld. (Symbolbild)

Gießen/Bad Vilbel (dpa/lhe) - Pendler zwischen Frankfurt und Gießen können aufatmen: Ab Freitagmorgen, 5.00 Uhr, soll der Bahnverkehr auf der Strecke wieder regulär laufen, wie eine Sprecherin der Bahn sagte. Ein defektes Stellwerk hatte seit dem 23. Juni für große Probleme gesorgt, es musste repariert werden.

Zahlreiche Regionalbahnen und der Fernverkehr waren von der Sperrung betroffen. Seit Dienstag fahren wieder drei Regionalbahnlinien. Zum Teil waren in den Regionen Ersatzbusse eingerichtet worden.

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