Zugverkehr zwischen Frankfurt und Gießen weiter gestört
Die Geduldsprobe für Tausende Fahrgäste geht zunächst weiter. Immer noch verursacht ein defektes Stellwerk große Probleme bei der Bahn Richtung Mittelhessen.
Frankfurt/Gießen (dpa/lhe) - Die Störungen im Bahnverkehr zwischen Gießen und Frankfurt dauern vorerst an. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Grund ist ein defektes Stellwerk. Zahlreiche Regionalbahnen und der Fernverkehr sind betroffen.
Etliche Züge fahren gegenwärtig nicht oder nur auf Teilstrecken. Teils sollen Ersatzbusse regionalen Fahrgästen helfen. Nach früheren Angaben der Deutschen Bahn wird an der Beseitigung der technischen Störung gearbeitet.