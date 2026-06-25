Verkehr

Zugverkehr zwischen Frankfurt und Gießen weiter gestört

Die Geduldsprobe für Tausende Fahrgäste geht zunächst weiter. Immer noch verursacht ein defektes Stellwerk große Probleme bei der Bahn Richtung Mittelhessen.

Mit Tempo auf Bahngleisen unterwegs - das ist gegenwärtig für viele Fahrgäste zwischen Gießen und Frankfurt nicht möglich. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Mit Tempo auf Bahngleisen unterwegs - das ist gegenwärtig für viele Fahrgäste zwischen Gießen und Frankfurt nicht möglich. (Symbolbild)

Frankfurt/Gießen (dpa/lhe) - Die Störungen im Bahnverkehr zwischen Gießen und Frankfurt dauern vorerst an. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Grund ist ein defektes Stellwerk. Zahlreiche Regionalbahnen und der Fernverkehr sind betroffen.

Etliche Züge fahren gegenwärtig nicht oder nur auf Teilstrecken. Teils sollen Ersatzbusse regionalen Fahrgästen helfen. Nach früheren Angaben der Deutschen Bahn wird an der Beseitigung der technischen Störung gearbeitet.

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