Berauschter Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs
Bei der Kontrolle eines Autos erwischen die Polizisten einen Mann, der offensichtlich unter Drogeneinfluss steht. Doch das bleibt nicht das einzige Vergehen des 39-Jährigen.
Steinau an der Straße (dpa/lhe) - Wegen gleich mehrerer Vergehen hat die Polizei in Steinau an der Straße einen 39 Jahre alten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann sei ohne Fahrerlaubnis, mit gestohlenen Kennzeichen und unter Drogeneinfluss unterwegs gewesen, teilte das Polizeipräsidium Südosthessen mit.
Eine Abfrage im Rahmen der Kontrolle ergab demnach auch, dass der Wagen in der Vergangenheit in eine Verkehrsunfallflucht verwickelt gewesen sein soll. Das Auto und die gestohlenen Kennzeichen wurden sichergestellt. Der Fahrer musste den Angaben zufolge eine Blutprobe abgeben.