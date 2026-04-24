Fahrer mit abgemeldetem Auto unter Drogeneinfluss unterwegs

Lorsch (dpa/lhe) - Zivile Verkehrsfahnder haben auf der Autobahn 67 nahe Lorsch einen 51 Jahre alten Autofahrer gestoppt, dem gleich mehrere Delikte vorgeworfen werden. Er sei mit einem Auto unterwegs gewesen, das bereits im März außer Betrieb gesetzt worden sei, teilte die Polizei mit. Einen Führerschein konnte der Mann bei der Kontrolle nicht vorweisen. Weiterhin bemerkten die Polizisten deutliche Anzeichen, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand.

Ein Test habe positiv auf den Konsum von Heroin und Kokain reagiert. Für den Mann war die Fahrt damit beendet. Zudem stellte sich heraus, dass der 51-Jährige per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Bielefeld gesucht wurde. Die Beamten nahmen den Mann zur Blutentnahme mit auf die Wache. Gegen ihn erging Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss. Nachdem der Mann die per Haftbefehl geforderte Geldstrafe beglichen hatte, kam er wieder auf freien Fuß.