Per Haftbefehl gesucht

Lorsch: 51-Jähriger unter Heroin- und Kokaineinfluss auf A67 gestoppt

Zivilfahnder haben auf der A67 bei Lorsch einen 51-Jährigen angehalten. Wie sich herausstellte stand der Mann nicht nur unter Drogeneinfluss, sondern wurde auch per Haftbefehl gesucht.

Auch einen Führerschein hatte der Mann nicht (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Auch einen Führerschein hatte der Mann nicht (Symbolbild).

Lorsch. Zivilfahnder haben einen per Haftbefehl gesuchten 51-Jährigen am Donnerstagmittag auf der A67 bei Lorsch vorläufig festgenommen. Nach Angaben der Polizei hatten die Beamten den Mann angehalten, weil sein Auto bereits im März außer Betrieb gesetzt wurde. Bei der Kontrolle konnte der 51-Jährige keinen Führerschein vorweisen. Außerdem bemerkten die Polizisten deutliche Anzeichen auf Drogenkonsum. Ein Test reagierte positiv auf Heroin und Kokain. Für den 51-Jährigen war die Fahrt damit beendet. Doch damit nicht genug: Es stellte sich zudem heraus, dass der 51-Jährige per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Bielefeld gesucht wurde.

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Zur Blutentnahme ging es auf die Wache, wo die Fahnder Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss erstatteten. Der 51-Jährige wurde nach Begleichung der im Haftbefehl geforderten Geldstrafe wieder auf freien Fuß gesetzt. (heh)

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