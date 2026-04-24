Lorsch: 51-Jähriger unter Heroin- und Kokaineinfluss auf A67 gestoppt

Lorsch. Zivilfahnder haben einen per Haftbefehl gesuchten 51-Jährigen am Donnerstagmittag auf der A67 bei Lorsch vorläufig festgenommen. Nach Angaben der Polizei hatten die Beamten den Mann angehalten, weil sein Auto bereits im März außer Betrieb gesetzt wurde. Bei der Kontrolle konnte der 51-Jährige keinen Führerschein vorweisen. Außerdem bemerkten die Polizisten deutliche Anzeichen auf Drogenkonsum. Ein Test reagierte positiv auf Heroin und Kokain. Für den 51-Jährigen war die Fahrt damit beendet. Doch damit nicht genug: Es stellte sich zudem heraus, dass der 51-Jährige per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Bielefeld gesucht wurde.