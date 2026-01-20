Bild
Drogen, geklaute Kennzeichen, kein Führerschein

Lorsch: Zivilfahnder stoppen Rauschfahrt auf A67 – Festnahme vor Ort

Drogen, geklaute Kennzeichen, kein Führerschein: Eine Polizeikontrolle auf der A67 bei Lorsch bringt gleich mehrere Vergehen ans Licht.

Die Polizei stoppte einen Volkswagen und deckte zahlreiche Vergehen auf einmal auf. (Symbolfoto) Foto: Adobe Stock
Die Polizei stoppte einen Volkswagen und deckte zahlreiche Vergehen auf einmal auf. (Symbolfoto)

Lorsch. Zivilfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen haben am Montag, 19. Januar, an der Rastanlage Lorsch-Ost an der A67 einen berauschten 24-Jährigen gestoppt. Bei einer Kontrolle fiel den Beamten ein Volkswagen auf, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren, heißt es in einer Pressemeldung der Polizei.

Der Wagen war mit einem 24-jährigen Mann aus dem Kreis Offenbach am Steuer sowie einem 27-jährigen Beifahrer aus Frankfurt besetzt. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem fanden sie bei ihm geringe Mengen Haschisch. Nach eigenen Angaben hatte der Mann vor Fahrtantritt zudem Drogen konsumiert. Fahrer und Beifahrer wurden vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Dort wurde dem 24-Jährigen eine Blutprobe entnommen, außerdem stellten die Beamten die gestohlenen Kennzeichen sicher. Zudem bestand für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz. Gegen den Fahrer leiteten die Ermittler mehrere Strafverfahren ein. Ihm werden unter anderem Urkundenfälschung, Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kennzeichenmissbrauch, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Verkehr vorgeworfen.

