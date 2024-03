Am Sonntag gegen 15 Uhr versuchte sich ein 33-jähriger VW-Fahrer in Eberbach auf der Friedrichsdorfer Landstraße einer Polizeikontrolle zu entziehen. Erst nach einer rasanten Verfolgungsfahrt mit überhöhter Geschwindigkeit und diversen Überholmanövern seitens des flüchtigen Fahrzeugführers konnte dieser in der Ortslage Eberbach gestoppt werden.