Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle: Tödlicher Unfall

Maintal (dpa/lhe) - Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle ist ein Autofahrer nahe Maintal im Main-Kinzig-Kreis in eine Leitplanke gerast und noch an der Unfallstelle ums Leben gekommen. Ein 19-jähriger Beifahrer sowie zwei weitere Mitfahrerinnen wurden mit zum Teil mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.