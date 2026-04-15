Fake-Produkte

Lorsch: Zivilfahnder stellen 40 Apple-Fälschungen auf A67 sicher

Auf einem Rastplatz bei Lorsch haben Zivilfahnder bei einer Kontrolle mehrere Apple-Plagiate sichergestellt. Die Tatverdächtigen waren teilweise bereits polizeibekannt.

Die drei Männer sind den Polizisten auf der A67 bei Lorsch ins Netz gegangen (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Die drei Männer sind den Polizisten auf der A67 bei Lorsch ins Netz gegangen (Symbolbild).

Lorsch. Zivilfahnder haben am Dienstagmittag auf einem Rastplatz auf der A67 bei Lorsch rund 40 gefälschte Smartwatches und AirPods der Marke Apple sichergestellt. Nach Angaben fiel den Beamten auf der Rastanlage ein Fahrzeug mit drei Insassen auf. Sowohl das Auto als auch die drei Männer wurden daraufhin kontrolliert. Bei dem teilweise polizeibekannten Trio fanden die Ordnungshüter dann die Plagiate. Ein 50-Jähriger und ein 41 Jahre alter Mann wurden vorläufig festgenommen und müssen sich nun strafrechtlich verantworten. Die gefälschten Geräte wurden aus dem Verkehr gezogen. (heh)

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