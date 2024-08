Bereits mehr als 800 Fossilien-Funde in Grube Messel

Messel (dpa/lhe) - Im Unesco-Welterbe Grube Messel haben Grabungsteams in der laufenden Saison bereits mehr als 800 Funde gemacht. In dem Millionen Jahre alten Ölschiefer im Landkreis Darmstadt-Dieburg seien im Juni und Juli hauptsächlich Fossile von Pflanzen, Insekten und Fischen entdeckt worden, teilte die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt mit.