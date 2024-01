Bergpark Wilhelmshöhe zieht weiterhin viele Besucher an

Kassel (dpa/lhe) - Auch im vergangenen Jahr hat der Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel als Unesco-Welterbe wieder deutlich mehr Besucherinnen und Besucher angezogen als die anderen Museen und Schlösser der Stadt zusammen. 2023 seien schätzungsweise 800.000 Menschen in den Bergpark gekommen, teilte die Hessen Kassel Heritage (früher Museumslandschaft Hessen Kassel) am Mittwoch mit. Die Museen und Schlösser zogen rund 200.000 Besucher an. «Nach einem sehr erfolgreichen documenta-Jahr in 2022 haben sich unsere Besucherzahlen im vergangenen Jahr weiter positiv entwickelt», bilanzierte Direktor Martin Eberle.