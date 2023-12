Bergpark Wilhelmshöhe: Betreiber bedauert tödlichen Unfall

Kassel (dpa/lhe) - Nach dem tödlichen Unfall im Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel zeigt sich der Betreiber des Parks, Hessen Kassel Heritage, erschüttert. «Wir bedauern diesen tragischen Unfall sehr», sagte die stellvertretende Direktorin der Institution, Edda von Spiegel, am Freitag laut Mitteilung. «Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der jungen Frau.»

Am Donnerstagnachmittag war eine 28 Jährige bei einem Sturz im Bergpark tödlich verletzt worden. Die Frau war nach Angaben der Polizei im Beisein von Freundinnen im Bereich der Wasserkaskaden unterhalb der Herkulesstatue «unglücklich ausgerutscht» und rückwärts etwa zehn Meter in die Tiefe gefallen. Dabei erlitt sie so schwere Verletzungen, dass sie am frühen Abend in einem Klinikum starb.