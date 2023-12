Frau stürzt in Bergpark zehn Meter in die Tiefe und stirbt

Kassel (dpa/lhe) - Eine 28 Jahre alte Frau ist bei einem Sturz im Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel tödlich verletzt worden. Die Frau sei am Donnerstagnachmittag «unglücklich ausgerutscht» und etwa zehn Meter in die Tiefe gefallen, sagte ein Polizeisprecher. Dabei erlitt sie so starke Verletzungen, dass sie am frühen Abend in einem Klinikum starb. Bei dem Vorfall handelte es sich nach Angaben des Polizisten um einen tragischen Unfall. Hinweise auf Suizid oder Fremdverschulden gab es demnach nicht.