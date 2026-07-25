Fußball-Bundesliga

Bericht: Eintracht Frankfurt vor Verpflichtung von Onyedika

Raphael Onyedika steht einem Bericht zufolge vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt. Mit seinem bisherigen Verein wurde der Nigerianer zweimal Meister.

Raphael Onyedika wechselt wohl von Club Brügge zu Eintracht Frankfurt. (Archivbild) Foto: Dave Thompson/AP/dpa
Raphael Onyedika wechselt wohl von Club Brügge zu Eintracht Frankfurt. (Archivbild)

Grassau (dpa/lhe) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt steht einem Medienbericht zufolge kurz vor der Verpflichtung eines neuen zentralen Mittelfeldspielers. Raphael Onyedika soll vom belgischen Erstligisten Club Brügge zu den Hessen wechseln, wie das Sportmagazin «kicker» berichtet. Der Nigerianer soll demnach Anfang nächster Woche ins Trainingslager der Frankfurter nach Grassau reisen. 

Eintracht Frankfurt war unter anderem ohne den zentralen Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri in sein zehntägiges Trainingslager am Chiemsee gefahren. Der tunesische WM-Fahrer wird Medienberichten zufolge mit einem Wechsel innerhalb der Bundesliga zu seinem ehemaligen Club 1. FC Köln in Verbindung gebracht. 

Onyedika stand für Club Brügge 183 Mal auf dem Rasen und sammelte bei dem belgischen Top-Club Erfahrungen in der Champions League. Mit Brügge wurde der Mittelfeldspieler zweimal belgischer Meister und einmal belgischer Pokalsieger. Für die nigerianische Nationalmannschaft absolvierte der 25-Jährige bisher 26 Spiele.

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