Bundesliga

Bericht: Hellmann bleibt bis 2031 Eintracht-Vorstand

Axel Hellmann arbeitet seit 2001 für Eintracht Frankfurt. Die Zusammenarbeit wird wohl für mindestens fünf Jahre fortgesetzt.

Axel Hellmann soll bis 2031 Vorstandsprecher von Eintracht Frankfurt bleiben. (Archivbild) Foto: Roberto Pfeil/dpa
Axel Hellmann soll bis 2031 Vorstandsprecher von Eintracht Frankfurt bleiben. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Axel Hellmann bleibt nach Informationen der «Bild»-Zeitung auch in den nächsten fünf Jahren Vorstandssprecher beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Demnach haben sich der 54-Jährige und Eintracht-Präsident Matthias Beck auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit bis zum 30. Juni 2031 geeinigt. 

Das neue Arbeitspapier für Hellmann müsse zwar am 3. Juni noch vom Aufsichtsrat abgesegnet werden. Dies gelte aber als Formsache. Neben Hellmann gehören noch Markus Krösche (Sport), Julien Zamberk (Finanzen) und Philipp Reschke (Fans, Sicherheit, Recht) dem vierköpfigen Führungsgremium der Hessen an.

Hellmann kündigte Neuausrichtung im Profi-Kader an

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Hellmann arbeitet seit 2001 für die Eintracht. Erst im Präsidium, seit 2012 als Vorstand der Fußball AG. Der Marketing-Experte hatte in den vergangenen Jahren großen Anteil am wirtschaftlichen Aufschwung der Frankfurter, die mittlerweile einen Jahresumsatz von fast 400 Millionen Euro erzielen. 

Nach der verpassten Europapokal-Qualifikation in der abgelaufenen Saison hatte Hellmann, der seit August 2022 auch im Präsidium der Deutschen Fußball Liga sitzt, unlängst eine personelle Neuausrichtung im Profi-Kader für den Sommer angekündigt. «Wir werden einen großen Umbruch nicht nur erleben, sondern ihn diesmal auch wirklich wollen», sagte Hellmann.

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