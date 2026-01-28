Fußball-Bundesliga

Bericht: Spanier Riera soll Eintracht-Trainer werden

Die Suche nach einem Nachfolger von Dino Toppmöller scheint beendet. Die Verhandlungen zur Verpflichtung von Albert Riera sollen schon weit vorangekommen sein.

Albert Riera soll Berichten zufolge neuer Trainer bei Eintracht Frankfurt werden. (Archivbild) Foto: Ludek Perina/Zuma Press/dpa
Albert Riera soll Berichten zufolge neuer Trainer bei Eintracht Frankfurt werden. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Albert Riera wird nach Informationen der «Bild» neuer Trainer von Eintracht Frankfurt. Der hessische Bundesligist muss demnach für den 43-jährigen Spanier eine Ablöse im Bereich von 1,3 Millionen Euro an dessen bisherigen Club NK Celje in Slowenien überweisen, wo er noch einen Vertrag bis 2028 besitzt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Riera soll Nachfolger von Dino Toppmöller werden, von dem sich die Eintracht am 18. Januar getrennt hatte. Er soll laut dem Bericht einen Vertrag bis 2028 am Main erhalten.

Unklar ist noch, ob Riera bereits am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Spiel gegen Bayer Leverkusen auf der Bank sitzt oder doch erst zum Wochenanfang in Frankfurt eintrifft. Möglich ist, dass der frühere Nationalspieler noch beim Liga-Topspiel in Slowenien zwischen dem Spitzenreiter und Maribor verantwortlich ist.

Schmitt gegen Tottenham noch auf der Bank

Als weitere Kandidaten in Frankfurt waren unter anderem Alexander Blessin, Xabi Alonso, Edin Terzic sowie der Däne Jacob Neestrup gehandelt worden. Nach der Trennung von Toppmöller hatte der Frankfurter U21-Coach Dennis Schmitt interimsmäßig die Mannschaft übernommen.

Im sportlich unbedeutenden letzten Ligaspiel in der Champions League heute Abend (21.00 Uhr/DAZN) gegen Tottenham Hotspur wird Schmitt das Eintracht-Team betreuen. Er war zuletzt bei den Partien gegen Karabach Agdam und gegen die TSG Hoffenheim für die Eintracht verantwortlich.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Berichte: Spanier Riera offenbar Top-Kandidat in Frankfurt
Champions League

Berichte: Spanier Riera offenbar Top-Kandidat in Frankfurt

Eintracht Frankfurt sucht einen Nachfolger für den freigestellten Coach Dino Toppmöller. Ein kaum bekannter Spanier soll nun der heißeste Kandidat sein.

27.01.2026

Bundesliga

Eintracht verpflichtet Toppmöller bis 2026

Eintracht Frankfurt musste nicht lange nach einem Nachfolger für Oliver Glasner suchen. Die Verpflichtung von Dino Toppmöller als neuen Cheftrainer ist eine aus Überzeugung.

12.06.2023

Fußball

Eintracht verpflichtet Toppmöller bis 2026

Eintracht Frankfurt musste nicht lange nach einem Nachfolger für Oliver Glasner suchen. Die Verpflichtung von Dino Toppmöller als neuen Cheftrainer ist eine aus Überzeugung.

12.06.2023

Bundesliga

Glasner-Nachfolger: Eintracht vor Einigung mit Toppmöller

09.06.2023

Fußball

Bericht: Eintracht vor Einigung mit Neu-Coach Toppmöller

09.06.2023