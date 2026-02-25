Fußball-Bundesliga

Bericht: Thioune bleibt Trainer auch bei Heidenheim-Pleite

Für Krisen-Club Werder Bremen steht am Wochenende das nächste Kellerduell an. Doch auch bei einer Pleite gegen den Tabellenletzten Heidenheim darf Thioune offenbar bleiben.

Werder-Trainer Daniel Thioune. Foto: Marcus Brandt/dpa
Werder-Trainer Daniel Thioune.

Bremen (dpa/lni) - Auch bei einem erneuten Misserfolg im Kellerduell gegen den Tabellenletzten 1. FC Heidenheim am kommenden Wochenende will Werder Bremen offenbar am bisher erfolglosen Trainer Daniel Thioune festhalten. Profifußball-Leiter Peter Niemeyer hat dies auf Nachfrage der «Bild»-Zeitung vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bestätigt.

Impressum

Trainer Thioune, der Werder Anfang Februar übernommen hatte, erlebte am vergangenen Sonntag beim 1:2 beim Tabellennachbarn FC St. Pauli die dritte Pleite im dritten Spiel nach seinem Start an der Weser. Der Nachfolger von Horst Steffen hatte zuvor Niederlagen nach den anspruchsvollen Partien in Freiburg (0:1) und gegen Spitzenreiter Bayern München (0:3) erlebt.

