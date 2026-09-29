Übernahmeringen

Bericht: Unicredit will früher Kontrolle über Commerzbank

Noch steht die Genehmigung der Aufsicht aus. Doch Unicredit-Chef Orcel will die Commerzbank möglichst schon Anfang 2027 übernehmen. Ein weitreichender Umbau der Führungsspitze könnte folgen.

Die Unicredit arbeitet seit Monaten auf eine Übernahme der Commerzbank hin. (Archivbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Die Unicredit arbeitet seit Monaten auf eine Übernahme der Commerzbank hin. (Archivbild)

Frankfurt/Mailand (dpa) - Die italienische Großbank Unicredit drückt bei ihrer angestrebten Übernahme der Commerzbank einem Pressebericht zufolge aufs Tempo. Unicredit-Chef Andrea Orcel wolle alle zehn Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner austauschen und Vorstandschefin Bettina Orlopp absetzen, berichtete die «Financial Times» («FT») unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. 

Das wolle Orcel über eine außerordentliche Hauptversammlung erreichen, die nach Erhalt aller nötigen behördlichen Freigaben stattfinden solle. In einem grundlegenden Szenario würde es bis Ende Februar dauern, Kontrolle über die Commerzbank zu erlangen, im besten Fall gelinge es aber auch schon im Januar. Bisher hatten die Italiener das zweite Quartal 2027 in Aussicht gestellt.

Unicredit-Chef Andrea Orcel sieht Potenzial für Milliardeneinsparungen. (Archivbild) Foto: Roberto Monaldo/LaPresse via ZUMA Press/dpa
Unicredit-Chef Andrea Orcel sieht Potenzial für Milliardeneinsparungen. (Archivbild)

Orcel wolle auch den Forderungen der Bundesregierung eine Absage erteilen, weiterhin mit zwei Sitzen im künftigen Aufsichtsrat vertreten zu sein, schreibt die «FT». Der Bund ist mit einem Anteil von gut 13 Prozent zweitgrößter Aktionär der Commerzbank. Ein Sprecher der Unicredit wollte sich auf Anfrage nicht zu dem «FT»-Bericht äußern.

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Stellenabbau und Kürzungen im Auslandsnetz

Die Unicredit sieht in einer Übernahme Potenzial für Milliardeneinsparungen inklusive des Abbaus Tausender Stellen. Orcel will zudem das Auslandsnetz der Commerzbank beschneiden. Bei dem Dax-Konzern sorgt man sich vor einem Kahlschlag. Zudem gibt es in Frankfurt Befürchtungen, dass die Commerzbank mit der vor Jahren von der Unicredit übernommenen Hypovereinsbank (HVB) verschmolzen werden und dann auch München als Hauptsitz infrage kommen könnte.

Die Unicredit hatte im September 2024 einen Aktienverkauf des Bundes für den Einstieg bei Deutschlands zweitgrößter börsennotierter Bank genutzt und hat inzwischen Zugriff auf fast 50 Prozent der Anteile. 

Versucht in Verhandlungen mit dem Kontrollaktionär Unicredit noch etwas herauszuholen: Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp. (Archivbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
Versucht in Verhandlungen mit dem Kontrollaktionär Unicredit noch etwas herauszuholen: Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp. (Archivbild)

De facto habe die Commerzbank nun «einen Kontrollaktionär», sagte Konzernchefin Orlopp Anfang August. «Vom Zeitplan gehen wir davon aus, dass es im vierten Quartal die Genehmigungen alle geben wird», sagte sie mit Blick auf Prüfungen der Unicredit-Pläne durch die Aufseher.

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