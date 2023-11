Bertelsmann Stiftung: Fehlen mehr als 41.000 Kita-Plätze

Kassel/Gütersloh (dpa/lhe) - In Hessen fehlen laut Berechnungen der Bertelsmann Stiftung 41.200 Kita-Plätze. Das Bundesland könne den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz nach wie vor nicht bedarfsgerecht erfüllen, teilte die Organisation am Dienstag im «Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme» mit. «Die Kinder bekommen keinen Zugang zu frühkindlicher Bildung, während die Eltern Familie und Beruf schwieriger vereinbaren können», sagte demnach Kathrin Bock-Famulla, Expertin für frühkindliche Bildung bei der Bertelsmann Stiftung.

Laut der Studie liegt die Quote der unter dreijährigen Kinder in Kindertagesbetreuung in Hessen mit 33 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt von 36 Prozent. Tatsächlich wünschen sich demnach jedoch 48 Prozent der Eltern für ihr Kind in dieser Altersgruppe eine Betreuung. Bei den ab Dreijährigen liegt die Betreuungsquote den Berechnungen zufolge mit 91 Prozent nur knapp unter dem Bundesdurchschnitt (92 Prozent). Allerdings haben in dieser Altersgruppe demnach 98 Prozent der Eltern Bedarf.