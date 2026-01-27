Beschäftigungswachstum in Hessen verlangsamt sich
3,62 Millionen Menschen sind 2025 in Hessen erwerbstätig gewesen und damit etwas mehr als im Vorjahr. Welche Branche zugelegt hat - und wo Jobs verloren gingen.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Beschäftigungswachstum hat sich 2025 in Hessen weiter abgeschwächt. Wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte, waren im zurückliegenden Jahr 3,62 Menschen erwerbstätig und damit 0,2 Prozent mehr als noch 2024. Der Anstieg fiel jedoch geringer aus als in den Vorjahren (2024: plus 0,5 Prozent; 2023: plus 0,8 Prozent).
Die große Mehrheit aller hessischen Erwerbstätigen 2025 war im Dienstleistungsbereich beschäftigt (rund 80 Prozent), wie das Landesamt erläuterte. Ihre Zahl sei im Vorjahresvergleich um 0,6 Prozent gewachsen und habe maßgeblich zur positiven Entwicklung der Erwerbstätigenzahl in Hessen beigetragen.
Im produzierenden Gewerbe verringerte sich laut Statistik die Zahl der Erwerbstätigen 2025 im Vorjahresvergleich um 1,4 Prozent. In dieser Sparte waren rund 19 Prozent aller hessischen Erwerbstätigen beschäftigt.
Das Landesamt erfasst die Daten unabhängig von der Stellung im Beruf (Selbstständige und mithelfende Familienangehörige, Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, Beamtinnen/Beamte) und unabhängig von der Arbeitszeit. Maßgeblich ist der Arbeits- und nicht der Wohnort.