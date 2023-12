Zahl der Erwerbstätigen in Hessen auf Höchststand

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen sind im dritten Quartal 2023 so viele Menschen erwerbstätig gewesen wie nie zuvor. Insgesamt waren es 3,6 Millionen Menschen, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden nach vorläufigen Berechnungen mitteilte. Erfasst wurden Selbstständige und ihre mithelfenden Angehörigen ebenso wie sämtliche Arbeitnehmer und Beamte unabhängig von ihrer Arbeitszeit.